Esalazioni da monossido di carbonio, genitori e figli di 5 e 10 anni intossicati

Famiglia intossicata da monossido di carbonio in via Ernesto Rossi a Lacchiarella, nel Milanese. I quattro - mamma di 42 anni, papà di 44 e i due figli di 5 e 10 anni - hanno tutti manifestato i sintomi tipici: nausea, vomito e cefalea. Ai soccorritori è stata anche riferita una possibile, ma momentanea perdita di conoscenza. Sul posto, intorno a mezzanotte, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118, che ha trasportato la famiglia in codice rosso a Niguarda. Domenica 26 Gennaio 2020, 11:55

