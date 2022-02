Milano, paura nella piscina del Forum: una sostanza chimica intossica numerose persone. Tutti evacuati

Paura al Forum Mediolanum di Assago, a due passi da Milano: diverse persone sono rimaste intossicate nei locali della piscina ed è scattata l'evacuazione.

Leggi anche > Milano, lite furiosa in discoteca: 31enne accoltellato in strada da una coppia

Milano Forum, forse un errore nella manutenzione

Una sostanza irritante, di cui non è ancora nota la natura, ha causato l'intossicazione in diverse persone all'interno del Forum ed è scattato subito un piano di soccorso ed evacuazione. Nel corso della manutenzione trimestrale dei prodotti chimici utilizzati per la piscina, l'addetto di una ditta esterna ha probabilmente sbagliato la composizione delle sostanze in un contenitore, provocando una reazione gassosa che, dai locali sotto la vasca dove stava lavorando, si è sprigionata in tutto l'impianto.

Milano Forum, l'evacuazione

Sono stati evacuati quindi tutti gli uffici del Forum, interrotte tutte le attività sportive e chiuso il bar di Autogrill. Al momento sul posto sono presenti due automediche e sei ambulanze che stanno assistendo le persone che accusano fastidi per il forte odore che si è sprigionato, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Sono una quarantina in tutte le persone che sono state evacuate dal Forum, di cui - fanno sapere dall'agenzia di emergenza urgenza - 20 con sintomi da intossicazione (tosse, bruciore agli occhi e alla gola). Sta procedendo con le valutazioni sanitarie il personale di Areu che si trova sul posto con due automediche, otto ambulanze e un mezzo di coordinamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA