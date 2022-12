Milano, l'Internet Point riciclava il il denaro del reddito di cittadinanza: truffa da un milione di euro

di Greta Posca

Trasformava in cash il credito sulla carta del reddito di cittadinanza di 232 extracomunitari che non ne avevano diritto (di cui 210 somali). In cambio l’uomo, cittadino bengalese, titolare di un internet point e negozio di apparecchiature di telefonia, tratteneva il 15% come “prestazione professionale”. Per questo ieri è stato arrestato dai carabinieri gruppo Tutela lavoro di Milano ed è ai domiciliari. Per lui l’accusa è riciclaggio continuato e abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Tutto girava intorno al suo Internet point. L’uomo agiva come un “bancomat illegale” per le persone che percepivano il reddito indebitamente. Si faceva trasferire i soldi dalla tessera nel pos e lui li restituiva in contanti ma tratteneva il 15%.

Gli incassi anomali hanno insospettito gli inquirenti, che avevano iniziato a “seguire i soldi”. Le indagini avviate da febbraio 2021, anche attraverso intercettazioni, hanno permesso di scoprire che a partire dall’ottobre 2020 l’uomo avrebbe consentito di monetizzare il beneficio economico del reddito di cittadinanza a oltre 200 persone. Alcuni percettori si sono presentati con 4 carte per somme fisse e abbastanza elevate. La tessera in quel negozio è illegale perché con il reddito di cittadinanza si possono acquistare solo beni di prima necessità, pagare le bollette, le rette dell’asilo ma non fare prelievi se non per 100 euro al mese. In un anno circa il negozio ha fatto registrare un incremento delle transazioni pos di 215 mila euro, passando da un incasso su base mensile di 1.460 euro a 23.450 euro (+1600%). Avrebbe così riciclato 213mila euro (sequestrati dai carabinieri). Sono 244 le persone che durante il periodo preso in analisi hanno comprato attraverso questo sistema: 232 sono state denunciate a sette diverse procure (Milano, Cosenza, Bergamo, Roma, Brescia, Como e Torino) per falsa attestazione del possesso dei requisiti per il reddito e per truffa aggravata. L’indebita percezione è stata quantificata come un danno allo Stato di un milione 100mila euro.

