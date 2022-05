Milano, ingoia la droga per scappare dagli agenti: in ospedale un tunisino di 37 anni

Cocaina per scappare dalla polizia. È quanto successo all'interno della Stazione Centrale di Milano, domenica 8 maggio. Un cittadino tunisino di 37 anni, alla vista della polizia, ha ingoiato la droga che aveva con sè per scappare dagli agenti.

Tutto è accaduto in pochi attimi. Per scappare dagli agenti, l'uomo si è rifugiato in un sottoscala della stazione e, pensando di evitare conseguenze, ha cercato di sbarazzarsi della coca che aveva in tasca, ingoiandola. È stato subito portato in ospedale per accertamenti, ma non ha riportato conseguenze. Per lui è scattata una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E i 15 grammi di hashish che aveva con sè, sono stati sequestrati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Maggio 2022, 12:28

