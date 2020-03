Milano, ingegnere cade da tetto università durante sopralluogo: è grave in ospedale

Un ingegnere di 46 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni serie dopo essere precipitato da un tetto alto 3 metri e mezzo all'interno dell'università Cattolica di Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 in via Lodovico Necchi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo stava effettuando un sopralluogo tecnico sulla struttura quando ha messo il piede in un punto dove c'era un buco coperto da fogliame. È stato soccorso in pochi minuti e accompagnato al pronto soccorso. Al caso lavora la polizia, che sta ricostruendo la dinamica per accertare le responsabilità. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 16:53

