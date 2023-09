Milano, via Spiga a colori: lo spettacolo dei maestri infioratori di Noto e l'Intelligenza Artificiale

di Paola Pastorini

La ricetta? Cinquanta infioratori (di cui 20 ragazzi) da Noto che hanno lavorato per 50 ore con 200 mila petali (garofani, crisantemini, gerbere), fino a stamattina alle 5. E poi la creatività dell'Intelligenza Artificiale e la poesia di famosi parolieri italiani. il risultato? Lo spettacolo di disegni fioriti che fino a domenica adornano con poesia via della Spiga.

LA SEMINA

Si è inaugurata questa mattina la terza edizione di "Semina. L'infiorata di via della Spiga" voluta da Hines, società immobiliare, con la collaborazione dell’associazione Amici di Via della Spiga, i patrocini dei Comuni di Milano e di Noto, e di alcuni esercizi commerciali. Una mostra a cielo aperto lunga ben metri.

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

E per stare al passo con i tempi, la Semina di via Spiga ha realizzato il curioso connubio fra artigianato, arte e intelligenza artificiale. Infatti si è chiesto alla AI di definire Milano in dieci aggettivi, Ne sono uscite parole come innovativa, culturale, dinamica, creativa... Questi 10 aggettivi, creati dall’algoritmo dell’intelligenza artificiale, hanno ispirato i 5 “parolieri” della musica italiana contemporanea – diventando i titoli di versi ispirazionali sulle diverse identità della città del futuro, e firmati da Giulio Rapetti e Alfredo Rapetti Mogol – in arte rispettivamente Mogol e Cheope – Alessandra Flora, Giuseppe Anastasi e il rapper Raige, pseudonimo di Alex Andrea Vella. Infine, con la supervisione del professore Guido Guerzoni, docente in Museum Management in Bocconi, l’intelligenza artificiale generativa ha tradotto i dieci testi in altrettante immagini che i maestriiInfioratori hanno trasformato nel terzo “Manifesto floreale della città”.

«L’Infiorata è diventata ormai un evento che guarda oltre via della Spiga: partendo dal cuore del Quadrilatero, è un appuntamento che si rivolge alla città per celebrare la fioritura di Milano, che ogni anno cresce e si rinnova», ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia. E aggiunge la vicesindaca Anna Scavuzzo: «L’infiorata di via della Spiga è ancora una volta motivo di stupore e di ammirazione per milanesi e turisti, un dono floreale a Milano di cui possiamo godere grazie alla generosità di aziende e professionisti che regalano alla città quest'opera d'arte».

Sperando che la pioggia non rovini l'infiorata.

