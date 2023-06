Chiunque abbia avuto una esperienza con i pronto soccorso sa di cosa si stia parlando. Portare un parente o un conoscente perché è stato male in ospedale, e vedere quella porta che si chiude. E inizia l’attesa delle notizie. A volte di poche ore a volte infinita. Senza informazioni. E sale l’angoscia. Per aiutare i familiari Niguarda ha attivato la figura professionale del Caring nurse. Ovvero un infermiere a disposizione dei parenti in attesa al pronto soccorso, per assisterli e rispondere a dubbi e domande, garantendo un dialogo costante sulle condizioni dei loro cari e sul percorso di cura che stanno seguendo. Intermediario prezioso fra malato, dottori e parenti, in grado di informare e placare le comprensibili ansie e paure. «Un infermiere specialistico dedicato esclusivamente all’accoglienza e alla comunicazione con i pazienti e i loro familiari», annuncia l’Asst. Il servizio, introdotto da alcune settimane, al momento è operativo 7 giorni su 7, dalle 7 alle 21.