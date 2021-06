Milano, incidente mortale in via Fulvio Testi: addio a Idris aveva 20 anni

«Ciao Idris, per sempre nei nostri cuori». Così su Facebook gli amici dicono addio a Idris El Sawah, 20 anni, morto nel fatale incidente in viale Fulvio Testi, domenica, alle 22.30. Le ruote sinistre del suo potente Suv Bmw X5 sono finite contro lo spartitraffico centrale. E Idris – sempre sorridente sul suo profilo social, circondato da tanti amici - ha perso il controllo: la macchina si è ribaltata più volte su se stessa per poi sbattere contro il muretto dell’ingresso della fermata della metropolitana Bignami. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Il suo amico, seduto sul lato passeggero, 23 anni, si è salvato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 21:17

