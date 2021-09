Un motociclista di 38 anni è morto la notte scorsa in sella alla sua motocicletta in via Cusago a Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della segnaletica stradale e morendo sul colpo. Sul posto anche i soccorritori del 118.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA