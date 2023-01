Milano, tragico incidente in tangenziale: bambina di 11 mesi e mamma gravissime

Tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto nel tratto in uscita per la Statale 11 verso Novara. Mamma e figlia sono state portate in ospedale in condizioni gravissime, mentre il padre, un uomo di 36 anni che era alla guida, non ha avuto bisogno del ricovero.

Mamma e figlia gravissime

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto sulla Tangenziale Ovest di Milano pochi minuti prima delle 22 di ieri. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, quello dell'ATS di Assago e i vigili del fuoco. Sembra che nello schianto non sia stata coinvolta nessuna altra vettura.

La donna di 27 anni è stata accompagnata in codice rosso al San Gerardo di Monza con diversi traumi, e ora è in prognosi riservata. La bambina di appena 11 mesi è stata invece trasportata all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico. Anche per la piccola, che è accompagnata dal papà, la prognosi resta riservata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 11:13

