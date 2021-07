Incidente sull'autostrada A4: l'auto si ribalta, una ragazza di 26 anni in codice rosso

È di questa mattina, lunedì 5 luglio, poco dopo le 7.00 del mattino, l’incidente avvenuto sull'Autostrada A4 Milano-Torino, nel tratto tra le uscite di Rho e Arluno. A comunicarlo è l'Azienda regionale di emergenza urgenza, un'auto si è ribaltata in pochi minuti e una ragazza di 26 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi, ma da quanto riporta MilanoToday, l'auto della giovane si sarebbe ribaltata dopo un violento tamponamento con un camion che la precedeva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 in codice rosso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La 26enne è stata estratta dalle lamiere contorte dell'auto dai pompieri e accompagnata all'ospedale di Legnano con la massima urgenza. Secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato diversi traumi su tutto il corpo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 11:25

