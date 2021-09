Milano, incidente stradale tra un filobus e un'auto: 14 persone ferite

Passa con il rosso con l'auto e viene centrata da un filobus. Incidente stradale con conseguenze questa mattina a Milano. Un filobus e un'auto si sono scontrate in zona Fiera a attorno alle 10 di mattina, e 14 persone sono rimaste ferite.

Secondo quanto fa sapere l'Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza, al momento sono state valutate e portate in ospedale 14 persone, tutte con traumi minori. Sono intervenute un'automedica, nove ambulanze e la polizia locale.

I 14 pazienti sono stati ricoverati tutti in codice verde. Al San Carlo di Milano sono stati trasferiti un 40enne con trauma al volto e alla schiena, un 70enne e una 80enne entrambi con traumi a una spalla e al collo, oltre a una 39enne con trauma a una spalla e al bacino. All'ospedale Fatebenefratelli sono stati trasportati, invece, una ragazza di 29 anni con trauma al volto e una 60enne con trauma alla schiena.

Al San Paolo sono stati portati una 79enne con trauma a un braccio e a una gamba e una 41enne con trauma cranico non commotivo, alla schiena e a un arto inferiore. Al Policlinico, sempre in codice verde, ci sono un 63enne (trauma ginocchio), un uomo di 62 anni (trauma collo e spalla) e una 46enne (trauma cranico non commotivo). Infine, all'ospedale Sacco di Milano, sono stati ricoverati una 70enne (trauma cranico non commotivo, al collo e alla schiena), una donna di 38 anni (trauma al bacino e a una gamba) e una 34enne (trauma collo e arto superiore).

Secondo una prima ricostruzione fornita da Atm, il bus stava passando con il verde, quando l'auto proveniente dalla destra avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso.

