Uccisi in moto durante un sorpasso: morti il noto dirigente Armando Tropea e la moglie

Lunedì 5 Agosto 2019, 16:06

Un impatto frontale violentissimo. Perdella concessionaria pubblicitaria, e sua moglie, docente all’Istituto Spaventa, non c'è stato nulla da fare: sono morti in un incidente sulla strada statale 115 a Siracusa, dove erano in vacanza. La coppia era residente a Città Sant'Angelo (Pescara).In base a una prima ricostruzione, la dinamica dell'incidente sarebbe questa: un 40enne catanese a bordo di una station wagon avrebbe effettuato un sorpasso azzardato, invadendo la carreggiata sulla quale viaggiavano marito e moglie. La Procura di Siracusa ha aperto ora un'inchiesta e l'uomo è stato sottoposto ad alcoltest.Armando Tropea era direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della Manzoni, la società che si occupa della raccolta pubblicitaria per «La Repubblica» e per i quotidiani del gruppo Gedi . Milano per lui era una seconda casa. L'amministratore delegato Massimo Ghedini, il direttore generale Gabriele Comuzzo e tutti i dirigenti e i colleghi della A. Manzoni & C. SpA partecipano commossi al lutto della famiglia per l'improvvisa scomparsa.