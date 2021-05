Milano, travolta da un monopattino elettrico: donna di 51 anni in coma

Una donna di 51 anni è finita in coma dopo essere stata investita da un monopattino a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30, quando all'incrocio di via Pianell il conducente del mezzo elettrico ha travolto il pedone all'altezza di un semaforo. Nell'impatto la donna ha battuto la testa e l'uomo, originario dello Sri Lanka, si è fermato a prestare i primi soccorsi.

La 51enne, una cittadina filippina residente a Milano, è stata intubata sul posto prima di essere trasportata in ambulanza all'ospedale San Raffaele con un grave trauma cranico. In un primo momento la donna non sarebbe apparsa in pericolo di vita seppure con una prognosi riservata. Secondo informazioni riportate dalla stampa locale, le sue condizioni sarebbero invece molto delicate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 15:10

