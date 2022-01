Milano, maxi incidente fra tre auto a Locate: grave un bambino di 7 anni

Tragico incidente a Locate di Triulzi, in provincia di Milano. Un maxi scontro ha coinvolto tre auto, poco dopo le 16 sulla statale 412 all'uscita per Locate, hinterland sud del capoluogo: cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 7 anni che è in condizioni gravi. Il bimbo ha subito traumi multipli ed è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Rozzano con manovre di rianimazione in corso. Ferita anche una bambina di 10 anni, portata in codice giallo all'ospedale di Melegnano per un trauma all'addome. Due donne di 40 e 41 anni, entrambe con ferite al torace, sono state portate rispettivamente negli ospedali di Rozzano e Melegnano, mentre un uomo di 60 anni è stato ricoverato al San Donato in codice giallo. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco, due automediche e tre ambulanze.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 19:28

