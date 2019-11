Incidente nella notte: 63enne investito da un'auto lottra tra la vita e la morte

Venerdì 29 Novembre 2019, 11:39

a Garbagnate Milanese. Unsi trova in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato travolto da un'auto in via Kennedy. I fatti si sono svolti tra la notte di giovedì e venerdì anche se non è ancora chiara la dinamica.Sul posto sono subito intervenuti i sanitari e i carabinieri di Rho per effetuare i rilievi. Da subito le condizioni del 63enne sono apparse disperate. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato è stato condotto nell'ospedale brianzolo, secondo le prime informazioni avrebbe riportato diverse fratture e un serio trauma cranico.