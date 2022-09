Spettacolare incidente con una Ferrari: l'auto dei vigili si ribalta. Paura in centro a Milano

Un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, nel pieno centro di Milano tra una pattuglia della Polizia locale e una Ferrari nera, con l'auto dei vigili che si è ribaltata. La 'colpa' dello schianto non è però della Ferrari, ma di un'altra auto, un'Audi, che non ha rispettato la precedenza e non si è fermata all'alt.

A quel punto è partito l'inseguimento da parte della Polizia locale, che però in porta Venezia ha finito per scontrarsi con la Ferrari: l'auto dei vigili si è ribaltata ed è entrata in collisione anche con una moto, condotta da un giovane di 33 anni che è stato portato in ospedale. Lievemente feriti anche i componenti della pattuglia. Gli agenti sono adesso alla ricerca dell'Audi che ha causato l'incidente con l'analisi delle telecamere di sorveglianza e testimonianze.

