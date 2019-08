Milano, incidente tra due auto: una si ribalta. Grave donna di 51 anni

Incidente stradale con tamponamento tra due auto questo pomeriggio, verso le 15, sulla strada statale 526, a Robecco sul Naviglio, nel milanese. A causa dello scontro una delle due auto si è ribaltata. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 5 persone e una donna di 51 anni è stata trasportata con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ricoverata in prognosi riservata.Le altre quattro persone coinvolte sono state portate agli ospedali di Magenta e Legnano, non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano e la Polizia locale di Robecco sul Naviglio.