Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 12:07

Mattinata difficile a Milano per chi deve raggiungere il centro percorrendo corso di San Gottardo. Uno spettacolare tamponamento tra due auto, per fortuna senza feriti, all'altezza di piazza 24 Maggio in direzione Duomo ha mandato il traffico in tilt. Le due auto sono finite una sull'altra, occupando la carreggiata e impedendo lo scorrimento del traffico e dei tram, che si sono incolonnati creando una lunga coda. La linea del tram 3 che arriva da Gratosoglio in direzione Duomo è attualmente deviata e corso di San Gottardo risulta impercorribile fino a via Meda.