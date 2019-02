di Nicole Cavazzuti

Ultimo aggiornamento: 12:07

Milano: brutto schianto tra un’auto Lancia Delta e una moto Honda Hornet 600 alle 9 e 30 della mattina di domenica 24 febbraio. L’incidente è avvenuto in, a pochi metri dal negozio monomarca Bata. Entrambi i conducenti sono stati ricoverati in ospedali in gravi condizioni. La strada, tra le principali arterie del traffico milanese, è rimasta chiusa oltre un’ora e ben sei ambulanze sono accorse sul luogo dello scontro.Alla guida dell'auto un uomo anziano, mentre sulla moto viaggiava una coppia.