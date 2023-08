Ciclista di 28 anni travolta e uccisa da un camion a Milano: quinto caso da inizio anno

di Redazione web

Una donna di 28 anni è stata investita e uccisa da un autocarro mentre si trovava in bicicletta in viale Caldara nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, in una zona del centro di Milano. Sul posto stanno indagando gli agenti della Polizia locale. Si tratta del quinto caso di ciclisti travolti da mezzi pesanti e uccisi nel 2023 nella città lombarda.

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 all'altezza di piazza Medaglie d'Oro.

L'obbligo di rilevatore

Da pochi giorni il Comune di Milano ha ufficializzato l'obbligo di circolazione dei mezzi pesanti, a partire dal 1 ottobre, con strumenti per la rilevazione di ciclisti e pedoni. La decisione è stata presa dopo i numerosi casi che si sono verificati negli ultimi mesi.

