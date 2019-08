Bambina di otto anni travolta da una moto

Una bambina di otto anni è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo di Milano dopo che è stata travolta da una moto in via Sant'Adele a Corsico intorno alle 22. Inizialmente la bambina, che ha fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa era sveglia ma ha poi perso conoscenza. Al momento è stato disposto il suo trasferimento con l'elisoccorso al San Raffaele o all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Sabato 10 Agosto 2019, 09:25

