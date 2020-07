Milano, frontale tra auto e furgone: morti due ragazzi di 28 anni. I corpi estratti dalle lamiere dopo 3 ore

Un scontro frontale tra un'auto e un furgone avvenuto questa notte attorno alle 2 sulla strada provinciale 11 verso Gorgonzola (Milano) ha provocato la morte di due ragazzi di 28 anni e il ferimento di un'altra persona. I due ragazzi erano a bordo dell'auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con il furgone e per loro non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco dopo quasi tre ore di lavoro. Ferito in modo serio il conducente del furgone che è stato portato in ospedale non in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Luglio 2020, 09:05

