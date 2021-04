Il gip: «Macché monopattini sono ciclomotori camuffati»: sequestrate le pagine web di eBay e Amazon

Sono messi in vendita come monopattini elettrici. Ma sono tutt’altro: sono veri e propri ciclomotori. E quindi soggetti alle regole previste per questa categoria dal codice della strada: quindi patente, assicurazione e obbligo del casco. Tutti aspetti taciuti dalle pagine web delle piattaforme Amazon, eBay e Alibaba che li promuovevano e mettevano in vendita come semplici monopattini a propulsione elettrica, soggetti quindi a regole molto più semplici per il loro utilizzo.

La procura ha aperto un’inchiesta in cui si contesta la tentata frode in commercio, ed ha chiesto e ottenuto dal gip Guido Salvini il sequestro preventivo di otto pagine web sulle piattaforme di e-commerce, che non sono comunque indagate: il procedimento per ora è a carico di ignoti, perché i pm titolari dell’inchiesta, Maura Ripamonti e Eugenia Biancamaria Baj Macario, con il coordinamento dell’aggiunto Eugenio Fusco, ritengono che i reati siano ipotizzabili solo a carico dei venditori, non sono stati ancora identificati, e non dei giganti dell’e-commerce che mettono a disposizione le loro piattaforme.

Per il giudice Salvini, i mezzi finiti nel mirino della procura - con sellino e con una potenza superiore ai 500 watt, sono «ciclomotori camuffati». Secondo le indagini dei pm, il prodotto in vendita era descritto in modo da indurre il consumatore a ritenere che potesse essere qualificato, a seconda dei casi, come monopattino elettrico o bicicletta elettrica, e che quindi potesse circolare secondo le regole previste per tali categorie di veicoli, «mentre in realtà presentava requisiti assolutamente non conformi ed era invece riconducibile alla categoria dei ciclomotori/motocicli, soggetti a regole ben diverse e molto più severe».

Per i monopattini le norme prevedono una velocità massima consentita, di 25 chilometri orari. Non devono inoltre avere posti a sedere, non possono trasportare più di una persona, devono avere luci anteriori bianche o gialle e catadiottri rossi posteriori senza i quali non possono circolare di notte. Se c’è un sellino dii certo non sono monopattini, insomma. E chi ci viaggia senza requisiti rischia una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro e la confisca del veicolo. «Non bastare etichettare un mezzo come monopattino - conclude il giudice - per eludere tutte le norme previste per la categoria di altri veicoli a cui è invece riconducibile».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 06:00

