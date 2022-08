Una donna è morta in seguito all'incendio sviluppatosi nel proprio appartamento al sesto piano di un palazzo di via Savona, nella zona dei Navigli di Milano. Il corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Ancora sconosciuta l'identità della donna e le cause del rogo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA