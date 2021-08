Un uomo di 80 anni è morto dopo aver inalato fumi causati da un incendio scoppiato nel suo appartamento in via Perugino a Milano. È stato l'anziano, intorno alle 3, ad avvertire i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme. L'uomo è stato portato in ospedale dal personale del 118 ma è morto poco dopo il suo arrivo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Agosto 2021, 08:55

