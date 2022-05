Milano, incendio vicino al lunapark di Novegro. In fiamme edifici dei gioastrai: 3 feriti

Incendio a Segrate negli stabili vicini al luna park di Novegro, alle porte di Milano. Le fiamme hanno coinvolto alcuni edifici in via Dante Alighieri appartenenti ai giostrai. Nove persone sono rimaste coinvolte, di cui tre sono state portate in ospedale in codice giallo.

Un 19enne con sintomi da intossicazione e un 38enne con ustioni di primo grado al volto e di secondo grado alla schiena, a una mano e a una gamba sono stati portati all'ospedale Niguarda, mentre un 50enne con sintomi da intossicazioni è stato portato al San Raffaele.

Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, due automediche, quattro ambulanze e un mezzo di coordinamento.

