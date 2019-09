Un incendio di grosse dimensioni è divampato nel pomeriggio in un palazzo di Cesate (Milano), in via Comasina Vecchia, al civico 50. Sul posto ci sono cinque mezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Il rogo si è propagato in tre mansarde di due appartamenti. Al momento non risultano persone ferite. Lo stabile è stato evacuato. Sabato 21 Settembre 2019, 20:29

