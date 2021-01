Incendio accanto ai magazzini Amazon: notte a lavoro per spegnere le fiamme

È stato spento intorno alle 2 e mezza della scorsa notte l'incendio divampato ieri, alle 21.30, in un capannone in via Nicolodi, nei pressi di una struttura di Amazon. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente per ore per domare le fiamme sviluppatesi «in un capannone di un'azienda privata che produce e stocca monopattini elettrici, adiacente ad un centro Amazon».

Il 118 ha confermato che le ambulanze sono state sul posto solo in prevenzione e non ci sono state persone ferite. A dare l'allarme erano stati i soccorritori di una 'croce', di 'Intersos', che hanno una base di attesa proprio di fronte ad Amazon, in via Caldesi, e che hanno visto uscire spontaneamente alcune decine di lavoratori dal centro di smistamento della multinazionale. Sono stati loro a dare l'allarme. Le fiamme però riguardavano l'attività adiacente.

