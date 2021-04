Milano, incendio in un condominio di 8 piani: in fiamme un appartamento

Mattinata di paura, a Milano, per via di un incendio di vaste proporzioni che si è sviluppato poco fa, da un appartamento sito al secondo piano di uno stabile di 8 piani, in viale Romagna 15. I due occupanti dell'appartamento, una coppia di conviventi, lui di 84 anni e lei di 72, lievemente intossicati, sono stati medicati sul posto da personale del 118. Sono in corso le operazioni di spegnimento e quelle di evacuazione dello stabile.

Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco. Fumo e odore di bruciato si sono avvertiti in tutto il quartiere Città Studi.

