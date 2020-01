Milano, scoppia un incendio nel box: 5 feriti

Quaranta chili di stupefacenti nei box auto a Gorgonzola (MI): 47enne italiano in manette

in un box a Sovico (Mb). I fatti si sono verificati poco dopo le 13 in via Giovanni da Sovico. Ancora sconosciute le cause dell'incendio. Nel rogo sono rimasti feriti un uomo di 50 anni, che ha riportato ustioni al volto, alle mani, al torace e al braccio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano e un 33enne, che ha riportato ustioni alle mani, alle gambe e al volto ed è stato trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza.Feriti anche due soccorritori di 49 e 46 anni e una donna di 19. I tre, che hanno inalato fumo, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Desio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e vigi urbani.