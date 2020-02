Milano, rogo in un appartamento Aler: morte madre e figlia di 80 e 52 anni, 24 persone sgomberate

stamattina intorno alle 8.30. Le due vittime, ancora da identificare, sarebbero le occupanti dell'abitazione: due donne, madre e figlia, di 80 e 52 anni.Altre sette persone sono rimaste invece intossicate in modo non grave dal fumo che si è sprigionato dall'appartamento al terzo piano dello stabile di otto in piazza don Luigi Sturzo 11.

- spiega il pm di Milano Giovanni Tarzia -, ancora adesso che è stato domato non siamo in grado di dire da dove si è originato. Le fiamme hanno interessato solo l'appartamento, ma saranno i successivi accertamenti tecnici a confermare la stabilità della palazzina».- ma saranno i vigili del fuoco a chiarire le cause dell'incendio, «troppo compromessa la situazione al loro ingresso per tentare un'ipotesi iniziale, le fiamme sono avanzate in modo molto rapido e devastante». Tutte le 24 persone, tra cui una disabile che vivono nello stabile, sono state messe in sicurezza e gli verrà assicurata una sistemazione se non potranno tornare nel proprio appartamento.