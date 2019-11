Un incendio è scoppiato in un edificio a Via don Francesco Torre a Milano. Quattro persone sono state portate in ospedale per aver inalato fumi, tra cui due bambini portati al Buzzi. Quaranta persone sono state evacuate. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile. L'incendio è stato spento. Rimangono da chiarire le cause dell'incendio che sembra essere iniziato dal piano terra dello stabile. Giovedì 7 Novembre 2019, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA