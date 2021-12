Milano, all’Immacolata scatta l’allerta neve: pronti spargisale e spalatori. Fino a 10 centimetri di accumuli

Il Comune è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da mercoledì 8 dicembre, con nevicate a partire dalla mattina alle ore 8 fino alle ore 21 di sera. L’accumulo previsto al momento è tra i 2 e i 10 centimetri di neve, ma saranno le temperature molto fredde a partire dalla notte tra l’8 e il 9 dicembre, che si protrarranno nei giorni successivi, a richiedere particolare attenzione.

Oggi sarà nuovamente convocata l'Unità di crisi locale e a seguire sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio h24 della situazione.

AMSA ha già predisposto l’attivazione dei mezzi spargisale e degli spalatori per la giornata dell’8 dicembre, anche prima dell’arrivo della neve. Prevista la salatura dei punti critici e dei passaggi pubblici dei marciapiedi e delle aree di accesso ai mezzi di trasporto, alle scuole, ai servizi sanitari e sociali, per evitare gli accumuli di neve e il successivo formarsi del ghiaccio.

PRIVATI Il Comune invita gli amministratori condominiali, i proprietari di casa, i negozianti, a spargere sale sui marciapiedi e a mantenerli puliti. Si ricorda infatti che lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili e si raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire i mezzi pubblici per gli spostamenti in città.

