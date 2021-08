Milano, imbrattano due vagoni della metro: denunciati 4 writer spagnoli

Sono stati denunciati 4 ragazzi spagnoli per aver imbrattato due vagoni della metropolitana di Milano. Denunciati in stato di libertà quattro writer spagnoli, tra i 19 e i 22 anni e senza fissa dimora in Italia, per deturpamento e imbrattamento di mezzi di trasporto pubblici.

I quattro sono stati identificati grazie alle indagini svolte dai carabinieri sui filmati di videosorveglianza acquisiti. I giovani sono stati individuati quali autori dell'imbrattamento di due vagoni della linea metropolitana, avvenuto lo scorso 28 luglio, presso la stazione della metropolitana «Vimodrone Cascina Burrona», ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I quattro, all'esito di una perquisizione personale eseguita dagli operanti, sono stati trovati in possesso di 31 bombolette spray, tutte sottoposte a sequestro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 15:53

