Milano, gioielli, abiti di scena, arredi: all'asta i cimeli della diva Valentina Cortese

L’ultima diva, forse. Certamente una diva, se mai ce n’è stata una. Valentina Cortese, stella luminosa del cinema italiano negli anni Quaranta e grande attrice teatrale nei decenni a seguire, viene celebrata oggi e domani – a quasi due anni dalla sua scomparsa il 10 luglio 2019 – da un’asta dei suoi arredi e del suo guardaroba (in totale trecentouno lotti)a Palazzo Crivelli. L’asta, espressamente voluta dall’attrice, andrà a favore dell’Istituto Mario Negri e del Piccolo Teatro, per la ricerca scientifica e per la formazione teatrale delle giovani attrici. All’asta c’è tutto un mondo, che rimanda alla diva. Dai mitici foulard presto diventati il suo segno distintivo al guardaroba quotidiano, come abiti di Capucci, Dior, Ferrè. Tra i costumi di scena uno su tutti: il mitico abito in pizzo bianco di Ljuba nel Giardino dei ciliegi con la regia di Giorgio Strehler nel 1974. E poi gli arredi, gli oggetti di design, i copioni, le foto (con Gregory Peck, Fellini e Truffaut), le dediche (una del leggendario re del musical Fred Astaire). I prezzi di questi memorabilia sono assolutamente accessibili, se si pensa che un lotto di cinque foulard parte da 10 euro, e alcuni abiti da poco più di cento euro, anche se le basi basse sono subito destinate a crescere. L’interesse intorno all’asta è altissimo: «Un successo inaspettato – spiega Carlo Severgnini, presidente del Trustee del Valentina Cortese Family Trust, curatore dell’evento con Lorenza Rotti – Si stanno facendo avanti numerosi benefattori. L’asta fu voluta dalla signora Cortese, che ancora da viva aveva dato direttive per l’inventario delle sue cose». La morte dell’unico figlio Jackie Baseheart, nel 2015, aveva del tutto convinto l’attrice a compiere questo passo. La pandemia da Covid, ovviamente, bloccò l’iniziativa, che oggi si realizza. «Valentina – aggiunge Lorenza Rotti – non ha mai voluto trasformare la sua casa in un mausoleo. Anche questo fa comprendere come, per lei, il culto della personalità non avesse senso. Il suo sguardo era rivolto al futuro». La battitura si svolge on line, al sito della casa d’aste il Ponte, www.ponteonline.com.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 06:50

