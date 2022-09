Apre il 5° hub per la spesa delle famiglie in difficoltà

di Simona Romanò

A quota cinque. A Milano è aperto il quinto hub antispreco in via Santa Croce 15, tra la basilica di San Lorenzo e i Navigli: in sei mesi sono state recuperate 130 tonnellate di cibo. E, nella prima metà del 2022, sono state aiutate a fare la spesa tremila famiglie in difficoltà messe a dura prova dalla crisi da Covid ed ora dal caro-vita, fra l’impennata della bollette, dei generi alimentari e di tutti i servizi.

AIUTI. Dopo Gallaratese, Isola e Lambrate, insieme all’Hub di Foody all’interno del mercato agroalimentare, con l’apertura dell’Hub del Centro si è aggiunto «così un altro importante nodo alla rete messa a punto dal Comune di Milano per il contrasto allo spreco alimentare e il supporto alle azioni di aiuto alimentare attive in città», dicono dal Comune. È un nuovo centro di raccolta e stoccaggio delle eccedenze alimentari provenienti da diversi punti vendita della grande distribuzione.

ANTI-SPRECO. Negli ultimi due anni, gli hub antispreco hanno portato a risultati importanti. Nel dettaglio, il solo centro del mercato agroalimentare di Milano, aperto in via emergenziale in pieno lockdown, ha permesso di distribuire, nell’arco di otto settimane, 138 tonnellate di prodotti freschi. Nel 2021, gli hub di Isola e Lambrate, invece, hanno raccolto 170 tonnellate di cibo, per un totale di circa 340 mila pasti equivalenti. Con la spinta di altri due centri, quello del Gallaratese e quello riattivato all’Ortomercato, il primo semestre di quest’anno porta in dote 130 tonnellate di alimenti per oltre 260mila pasti equivalenti.

POVERTÀ. Famiglie aiutate?In tutto tremila. «Non ci fermeremo qui», assicura la vicesindaco Anna Scavuzzo. «L’avevamo promesso. La vittoria dell’Earthshot Price ho coronato lo slancio con cui abbiamo proseguito l’impegno che ci ha visto aprire cinque hub anti spreco. Fa sì che non sia un una tantum l’attenzione alle persone più povere, ma che possa essere una risposta sistemica della città, sia nei momenti difficili, come in pandemia, sia nella quotidianità che purtroppo vede ancora tante famiglie in difficoltà».

