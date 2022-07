Milano, apre l'Hard Rock Cafe tra hamburger e cimeli a due passi da piazza Duomo

di Ferruccio Gattuso

C’era una volta il rock, dicono i pessimisti. No, il rock vive. Vedi San Siro pieno per i Rolling Stones, sostiene il partito opposto. Da oggi a Milano la discussione può svolgersi davanti a un boccale di birra all’Hard Rock Cafe di via Dante. Antesignana Roma (1998); poi Venezia (2009), Firenze (2011) e Verona (2021); ora tocca a Milano. Fuori tempo massimo? Ma chi l’ha detto: il batterista che tiene il tempo di Hard Rock Cafe non perde un colpo sul rullante, se dal 1971 (dove aprì a Londra) la catena di ristorazione abbinata ai memorabilia del rock ha conquistato il mondo. L’Hard Rock milanese sarà più grande degli altri italiani, rivela il general manager Claudio De Falco: «Sono 809 metri quadrati su due livelli, due palchi per i live, 250 posti a sedere». Perché solo oggi Milano? «Volevamo posto impeccabile e centrale, abbiamo preferito aspettare», spiega. Hard Rock Cafe Milano promette menu ricco (dopotutto siamo in Italia, ma non mancherà certo il Legendary Burger) e memorabilia più o meno rari, dalla mitica giacca dorata di Michael Jackson (griffata da Dennis Tompkins e Michael Bush), alla biancheria intima di due popstar come Madonna e Cher; dalla giacca in verde lime di Elton John al costume da bagno rosso senza spalline indossato da Rihanna nel video dei Maroon 5 If I Never See Your Face Again. E poi l’Italia con pezzi da collezione, come la chitarra di Ligabue e i tamburi dei Negramaro. C’è poi il rock shop dove non manca la t-shirt Hard Rock Cafe Milano. Fuori tempo massimo, in un’era in cui i giovanissimi masticano trap in low-fi dagli smartphone e non sanno nemmeno da che parte si afferra una chitarra elettrica? «No, anzi. Ero in questi mesi negli Hard Rock Cafe di Roma a Firenze e posso assicurare l’interesse dei giovani. A Firenze ci sono state visite di scuole medie e superiori, si è fatta divulgazione sulla storia del rock. Le domande degli studenti erano puntuali e, a volte, molto informate».

