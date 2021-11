Lotta al virus, in Lombardia bisogna correre. Bertolaso: «Obiettivo 100mila dosi al giorno»

Il Covid rialza la testa in Lombardia. «A fine settimana dovremo, per forza, fare oltre 100mila dosi al giorno, altrimenti questa nuova ondata non la fermiamo». Avverte il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso: «Il picco sarà a fine gennaio, per cui bisogna vaccinare con la terza dose adesso». PRIME DOSI Le iniezioni della prima dose, per effetto del super green pass in vigore da lunedì, stanno crescendo: «Fino a metà novembre ne facevamo circa duemila al giorno, ora diecimila». Per Bertolaso è «un segno e positivo per creare la nuova diga contro l’ondata che ci sta arrivando addosso». TERZA DOSE E HUB Oltre a convincere i no vax la Regione vuole correre con la dose di rinforzo a 5 mesi dalla seconda, senza aspettare il sesto: da oggi, cambiano le agende e sarà possibile, per chi ha prenotato dal portale, anticipare a 150 giorni. L’Unità di crisi della Regione aprirà anche nuovi hub: intanto, si prepara a vaccinare nelle stazioni del metrò - si inizia con Garibaldi - nei centri commerciali e nei supermercati di Esselunga. Ha chiesto al Comune la Fabbrica del Vapore, ma senza successo, «perché avevamo firmato dei contratti e disdirli è un problema», ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, al lavoro «per trovare altri spazi». E l’ospedale in Fiera riaprirà per immunizzare dei bambini. ZONA GIALLA Se l’aumento dei contagi proseguirà (anche senza impennate) con la stessa tendenza di adesso, la zona gialla scatterebbe in Lombardia fra circa 15 giorni, quando è probabile che i pazienti Covid nelle terapie intensive supereranno la soglia di allerta del 10% (oggi al 5%) e nei reparti ordinari del 15% (oggi al 12%). Previsione verosimile, visto che anche ieri sono aumentati i ricoveri: + 28 nei reparti Covid (in tutto 817), + 8 nelle rianimazioni (99). MISURE SALVA NATALE Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato a breve il giro di vite sui controlli delle mascherine con «multe per chi non indossa la mascherina all’aperto» dove previsto. E la prefettura assicura «controlli sui mezzi con pattuglie composte anche da forze dell’ordine».

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 06:00

