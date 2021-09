Milano, guai per un'ex guardia giurata: 14 chili di hashish in casa e 3 pistole scomparse

Guai per un'ex guardia giurata. In casa sua sono stati trovati quasi 14 chili di hashish. La polizia era entrata in casa per controllare se ci fossero ancora le armi denunciate dall'uomo, ma in una stanza che aveva cercato di tenere ben chiusa, c'era ben altro.

Un uomo di 47 anni, un italiano senza precedenti, ex guardia giurata è stato arrestato ieri pomeriggio a Cinisello dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è iniziato domenica notte, quando i vicini hanno avvertito il 118 perché sentivano lamentele e rumori sospetti arrivare dall'appartamento dell'uomo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, l'uomo era in evidente stato confusionale e con delle ferite al volto, che, stando a quanto dichiarato dall'ex guardia giurata, si sarebbe procurato cadendo in giardino.

Le indagini di polizia hanno permesso di verificare che, proprio in virtù della sua vecchia professione, il ferito aveva denunciato il possesso di tre armi. Proprio per questo motivo gli agenti si sono recati a casa sua, il pomeriggio seguente, per controllare che tutto fosse sotto controllo. Il 47 ha dichiarato ai poliziotti che le tre pistole erano in cassaforte, ma in realtà era vuota. Da una stanza chiusa a chiave, invece sono venuti fuori due borsoni con 13 chili e 800 grammi di hashish. Molti dei panetti riportavano il logo «Amnesia haze», una qualità con livelli di Thc molto alti.

L'ex guardia giurata, che adesso si trova in carcere a Monza, è stato quindi arrestato per il possesso della droga e denunciata per la sparizione delle armi, che al momento sembrano scomparse nel nulla. Agli investigatori anche il compito di capire cosa fosse successo davvero la notte in cui il 47enne è finito in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 17:41

