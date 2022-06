Milano, travolti in Tangenziale e uccisi da un tir due uomini di 51 e 55 anni. Erano scesi dal furgone per sistemare il carico

Travolti e uccisi da un tir pirata sulla tangenziale esterna di Milano dopo essere scesi da proprio furgone per sistemare il carico. Le vittime sono due uomini, di 51 e 55 anni. L'incidente è avvenuto la Teem, nel tratto tra Liscate e Pozzuolo Martesana.

Leggi anche > Monza, ragazzino 14enne accerchiato e pestato da tre ragazzi: volevano rubargli le scarpe

L'incidente sulla Teem nel Milanese

Oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale. L'investimento mortale è avvenuto intorno alle 18 in direzione Nord. I due uomini sono stati travolti e uccisi da un Tir che non si è fermato per i soccorsi. È stato un'automobilista a chiamare il 118 e raccontare la scena. Le due vittime era scese dal loro furgone per sistemare il carico che stavano perdendo e sono state travolte. Probabilmente erano uscite dalla corsia di emergenza per compiere l'operazione. Le indagini sono affidate alla Stradale.

L'incidente è accaduto intorno alle 18.00 e sul posto, sono subito arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri. Ancora da chiarire le dinamiche dello schianto: sono in corso le indagini per far luce sulla questione. Nonostante in quel punto ci siano le telecamere, risulta che, al momento dell'incidente, l'inquadratura fosse dall'altro lato della strada.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 20:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA