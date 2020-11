Viviana Beccalossi: «Seconda ondata di Covid gestita male, la Lombardia merita di più». Oggi il vertice della maggioranza al Pirellone, Gallera "sorvegliato speciale"

«Non faccio una questione di persone e non chiedo le dimissioni dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, ma con o senza di lui l’assessorato deve darsi una mossa. La sanità pubblica lombarda era considerata un fiore all’occhiello, ma non ha brillato nell’emergenza Covid e nemmeno nell’organizzazione della campagna antinfluenzale». Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, ex vicepresidente della Regione, anticipa a Leggo le problematiche sanitarie che, secondo lei, sono emerse durante la pandemia. È uno degli argomenti affrontato oggi nel vertice di maggioranza, «convocato anche per il rinnovo delle presidenze delle commissioni».

Lei è critica sulla campagna antinfluenzale?

«Sì, perché parlo con i cittadini e tutti stanno denunciando la mancanza di vaccini: tanto le persone fragili quanto le categorie a rischio, come medici e farmacisti, piuttosto che le mamme con i bambini in età pediatrica. Quindi, è un malessere diffuso e trasversale. Proprio quest’anno, che era così importante la vaccinazione a tappeto, il sistema non ha funzionato neanche secondo i consueti parametri. Peggio, quindi, dell’anno scorso».

Cos’è accaduto?

«Evidentemente una pecca dell’assessorato al Welfare, mi dispiace doverlo ribadire. Sono stati commessi degli errori: il tentativo di approvvigionarsi per tempo c’è stato, ma è fallito».

È necessaria una riflessione sull’operato dell’assessorato?

«Il ragionamento deve essere complessivo, perché i problemi sono tanti. L’emergenza Covid ha fatto emergere in tutta la sua gravità anche le lacune della medicina territoriale, insoddisfacente nella cura dei malati di coronavirus. Occorre lavorare per riportare al centro della sanità il medico di famiglia».

Sembra che l'assessore al Welfare Giulio Gallera sarà sotto esame nel vertice di oggi.

«Ha gestito la partita dell’emergenza Covid: nella prima ondata è stato dipinto come un eroe, perché il virus ci ha preso alla sprovvista; ma, a mio avviso, la seconda ondata, che era prevedibile, non è stata anticipata e quindi non gestita al meglio».

È severa nei suoi confronti?

«Sì, ho un giudizio severo per alcune sue dichiarazioni non vere». Quali? «Quando ha rassicurato i cittadini che i vaccini dell’antinfluenzale erano pronti e così non è. Quando ha assicurato che con i medici di base andava tutto bene e così non è. Infatti, solo uno su dieci ha accettato di eseguire i tamponi: è vero che la colpa dei dottori è di essersi dimenticati del Giuramento di Ippocrate, ma forse Gallera non ha saputo costruire un rapporto più costruttivo, che invece c’è, per esempio, in Veneto».

Vuole il suo demansionamento?

«Non mi interessano i nomi, io voglio rafforzare la giunta e la sanità pubblica. Con o senza Gallera dobbiamo dare risposte più concrete e efficaci ai cittadini per affrontare il virus».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 07:40

