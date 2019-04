Milano, gira tra i passanti armato di katana: paura in strada

I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Milano, nel corso di un'attività di controllo, hanno arrestato oggi un extracomunitario che nel quartiere 'Corvettò girava tra i passanti armato di katana e in stato di alterazione.



Mentre i baschi verdi stavano controllando un'altra persona, hanno intravisto nelle immediate vicinanze un individuo che si aggirava nella zona con in mano una katana, che ha poi tentato di nascondere sotto un'autovettura in sosta.



L'extracomunitario si è avvicinato ai finanzieri con in mano un coltello, ma è stato subito immobilizzato e disarmato. La katana è stata sequestrata e l'extracomunitario, che ha precedenti penali, è stato arrestato Ultimo aggiornamento: 23:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA