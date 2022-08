Milano, gira in auto con una pistola e minaccia un ragazzo in scooter: «Ca*** guardi, ti sparo»

Ha minacciato un ragazzo con una pistola. E' quanto successo a Milano, dove un uomo di 55 anni, cittadino italiano, è stato denunciato nella notte tra martedì e mercoledì per aver mostrato in auto a un giovane in scooter l'arma. «Ca*** guardi, vai via sennò ti sparo in faccia» avrebbe detto al ragazzo,

L'allarme è scattato verso le 2 di notte, quando il ragazzo in motorino ha incrociato la Citroen C3 del 55enne in via Calvairate e ha subito notato che nella mano sinistra aveva un oggetto insolito. Avvicinatosi, si è immediatamente accorto che si trattava di un'arma e ha quindi chiamato il 112, continuando a fornire indicazioni sul percorso seguito dalla vettura.

Poco dopo, il 55enne è stato rintracciato nelle vicinanze, sotto casa sua, ma, al momento dell'arrivo dei poliziotti, però, non aveva più l'arma con sé. Al momento, l'uomo è stato indagato a piede libero per minacce aggravate.

