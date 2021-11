Giovanni Vernia al Manzoni: «I comici devono far ridere, il Covid ci ha divisi Squid Game»

“La pandemia? Non sono mai stato fermo sui social, ma certo l’assenza del palcoscenico mi stava facendo impazzire”. Giovanni Vernia è sincero perché “quella di far ridere la gente è una mia esigenza sin da quando sono bambino. Amici, famigliari, perfino i colleghi quando lavoravo in una grande multinazionale prima di diventare comico: tutti mi chiedevano di fare lo scemo, e a me liberare quel Mister Hyde folle piaceva un sacco”. Ecco perché l’attore nato a Genova, vissuto a Milano, ora residente a Roma (“per amore di mia moglie”) ha gli occhi chiari che brillano ancor di più: il suo show “Vernia o non Vernia” è atteso al Teatro Manzoni il 18 e 19 novembre, dopodiché si muoverà per l’Italia fino a maggio. “Recitare per me è puro antistress”, spiega Vernia che sul palco porta racconti autobiografici e “tutti i Non Vernia che si agitano dentro di me”. Accanto al teatro, poi, torna la tv: nell’attesa celebrazione di Zelig su canale 5 (dal 18 novembre su Canale 5, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione) non mancherà la maschera di Jonny Groove, discotecaro ottuso ma simpatico: “Per sette anni l’ho tenuto nel cassetto, – spiega il comico - non volevo diventare schiavo del personaggio, chi mi viene a vedere in teatro conosce tutte le mie altre sfumature. Ma a Zelig Jonny ci deve essere. L’ho portato anche su Tik Tok, da una sola settimana”. C’è bisogno di ridere di nuovo? “Ne sono certo – conclude Vernia – La pandemia ci ha incattiviti. La serie di successo coreana Squid Game è lo specchio di noi oggi: tutti contro tutti, per sopravvivere. Amici e famigliari che non si parlano più per il vaccino. La missione dei comici, ora, è svelenire l’aria”. Come dove e quando “Vernia o non Vernia” di e con Giovanni Vernia al Teatro Manzoni di via Manzoni 42, 18 e 19 novembre, ore 20.45, ingresso 30-20 euro, info@teatromanzoni.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 06:15

