Giovane investito da un tram: stava correndo sui binari

Martedì 24 Settembre 2019, 11:11

Stamattina, a, un ragazzo è stato investito da un tram mentre stava andando a scuola. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, il mezzo stava ripartendo e ha urtato il giovane, un dodicenne, senza però investirlo completamente.L'incidente è avvenuto intorno alle 7 e 20 in via Giambellino all' angolo con via Tito Vignoli, in corrispondenza di una fermata del tram 14 in direzione della periferia. Non gravi, fortunatamente, le ferite riportate: il 118 lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda per una forte contusione a una gamba.Anche se la dinamica esatta della vicenda è ancora da ricostruire, secondo quanto dichiarato da Atm il ragazzo stava probabilmente correndo tra i binari per prendere il mezzo e non arrivare a scuola in ritardo. La Polizia effettuerà ulteriori accertamenti.