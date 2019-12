Giovane va in escandescenza nella sala d'attesa di un albergo: calci e pugni al personale

Giovedì 19 Dicembre 2019, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hadella reseption senza alcun motivo. Un uomo è andato inmentre si trovava al Baviera Mokinba Hotels in via Panfilo Castaldi, zona Porta Venezia a Milano. Improvvisamente ha iniziato a strattonare il personale a colpirlo con pugni e calci, a rompere un computer.quanto immotivata violenza, è un ragazzo italiano di 28 anni che è stato fermato dalla polizia. Il personale dell'albergo ha chiamato in soccorso gli agenti che sono stati a loro volta aggrediti. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente, anche se per alcune persone è stato necessario l'intervento dei sanitari. I soccorritori hanno medicato sul posto quattro persone: tre uomini di 33, 41 e 51 anni e una donna 35enne. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.