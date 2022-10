Milano, Giornate d'autunno. Il Fai apre le porte della Prefettura e dell'Aeronautica

di Ferruccio Gattuso

Milano ama nascondersi, ma il Fai sa come trovarla. Si parla di bellezza, di arte e di storia quando si ha a che fare col Fai. E le Giornate d’Autunno – attese con la loro 11.esima edizione domani e domenica 16 ottobre – sono un percorso quasi “investigativo” alla scoperta di una bellezza conservata con cura, spesso lontano da uno sguardo che resti solo superficiale, e soprattutto abitualmente preclusa alla “gente qualunque”. Il grande evento autunnale del Fondo per l’ambiente italiano ha in progetto, 700 aperture in 350 città italiane, di cui 114 in 49 Comuni lombardi (grazie alla collaborazione di trecento volontari): di queste, quelle milanesi (undici) raccontano per questa edizione un viaggio tra i palazzi istituzionali. C’è Palazzo Diotti affacciato su corso Monforte (foto), sede della Prefettura (dove si cela un dipinto di Guido Reni e dove si potrà visitare la Camera di Mussolini), al Comando dell’Aeronautica in piazza Novelli (dove spicca la scultura La vittoria atlantica di Arturo Marini celebrante al seconda traversata di Italo Balbo nel 1933), a Palazzo Cusani, sede dell’Esercito. Dalla Banca Cesare Ponti in piazza Duomo, intatta dal 1881 (nella Sala Consiglio un dipinto di Francesco Hayez) al Campus Bovisa Politecnico, storico complesso industriale divenuto campus universitario, dove il pubblico potrà visitare la Galleria del Vento e tre opere di Giò Pomodoro. «L’apertura delle sedi istituzionali cittadine – ha spiegato alla presentazione il prefetto Renato Saccone – ci fa comprendere che, nella nostra democrazia repubblicana, non ci sono stanze segrete ai cittadini. Non solo: noi non cancelliamo, né riscriviamo la nostra storia, la osserviamo con occhio contemporaneo». Tra i gioielli è anche il primo grattacielo costruito a Milano da Giò Ponti, il Pirelli, la Casa degli artisti nata nei primi del 900. E poi Palazzi, ville, chiese, castelli: come il Villaggio operaio di Crespi d’Adda, riconosciuto patrimonio Unesco.

