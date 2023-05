Milano, il pianista Bahrami all'anteprima della Milanesiana: «Dedico al fiero popolo romagnolo e al mio popolo iraniano questo concerto»

di Ferruccio Gattuso

La Milanesiana 2023 è alle porte: la rassegna culturale ideata da Elisabetta Sgarbi dove letteratura, scienza, musica, cinema, arte, filosofia (e tanto altro) si intrecciano debutta con un’anteprima stasera al Menotti. Tema di quest’anno i Ritorni, giornata odierna dedicata alla Vita quotidiana di un Premio Nobel. Protagonista lo scienziato Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica, con l’attrice Michela Cescon e il pianista Ramin Bahrami. Cescon legge brani dal libro di Parisi e Piergiorgio Paterlini, Gradini che non finiscono mai (La nave di Teseo); a seguire il Nobel per la Fisica dialoga con Paterlini sui temi del libro. E infine il pianista iraniano Bahrami, tra i migliori interpreti mondiali di Bach (“il sommo Bach”, come ama chiamarlo lui) sarà protagonista di un concerto su musiche di Verdi e Bach, appunto. Sono davvero sentite le parole di Ramin Bahrami: «Sono un vecchio amico della Milanesiana e di Elisabetta Sgarbi, per cui ho scritto diversi libri dedicati ai grandi compositori classici. Questa volta partecipo col cuore rivolto alle vittime delle inondazioni in Emilia Romagna e dedico al fiero popolo romagnolo, ma anche al mio popolo iraniano, questo mio concerto. Il primo combatte contro la natura impazzita, il secondo contro il potere di un regime disumano».

