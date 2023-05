Milano, Gioele Dix racconta Gaber al Parenti: «Con lui il pensiero si è fatto corpo»

di Ferruccio Gattuso

«Beata la società che non ha bisogno di eroi», è l’abusata battuta di Brecht. Dipende dagli eroi, però: perché Giorgio Gaber un eroe del palco lo fu e l’epoca che poté goderselo fu felice. Così sembra voler raccontare – in parole e musica – Gioele Dix in Per fortuna che c’era il Gaber, al Parenti da domani. Ispirato alle musiche e ai testi di Gaber e Sandro Luporini, bagnato dal placet della Fondazione Gaber, lo spettacolo (con Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alla chitarra) è un tributo all’artista ma anche un modo per riflettere sui tempi che cambiano.

Raccontare Gaber da fan è possibile?

«Con il mestiere di attore alla fine ci riesci, ma davvero di Gaber fui, e resto, un fan assoluto. Dal primo Festival Gaber a Viareggio nel 2004, porto in scena spettacoli a lui dedicati».

Cos’ha di speciale questo?

«Gli inediti: Fondazione Gaber mi ha concesso l’onore di sbirciare nei suoi cassetti. Ho raccolto un monologo sull’amore e uno, molto divertente, sulla Rivoluzione d’Ottobre: un tizio aspetta ogni ottobre per fare anche lui la rivoluzione, poi rimanda sempre all’anno successivo.

Quando spuntò la figura di Gaber nella sua vita?

«La prima volta in tv da bambino: era un cantante popolare, ma era già speciale. Un unicuum, ciò che restò per tutta la vita. Le sue rime non erano quelle solite, il suo sguardo era beffardo. Poteva dedicare una canzone a un’automobile, per dire».

E quando Gioele Dix divenne più grande?

«Sognavo ancora di essere un attore, erano gli anni ’70, e vedevo questo signore speciale in teatro, i suoi spettacoli erano esperienze che ti segnavano: ti faceva ridere, pensare, indignare. Inventò un genere, dove la parola diventava corpo».

Quando lo incontrò per la prima volta?

«A Mestre, nella hall di un hotel: entrambi in tournée. Lui riconobbe me e venne a salutarmi. Inutile dire come mi sentii io».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA